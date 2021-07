Drones da Forças Armadas detetam dois focos de incêndios florestais na ilha da Madeira

Drones da Forças Armadas detetaram, na madrugada desta quarta-feira, na ilha da Madeira, dois focos de incêndios florestais, no âmbito de uma ação de vigilância e dissuasão do Comando Operacional da Madeira (COM) em apoio à Polícia Florestal e coordenada com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, divulgou o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

"Os episódios aconteceram muito próximos um do outro, com origem na zona da Boca dos Namorados, nas zonas altas do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos", explicam os militares, que envolveram o Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não-Tripulados do COM.

A ação planeada permitiu detetar "focos de incêndio em zonas onde estas ocorrências são reincidentes".

Os drones do COM estão equipados com câmaras térmicas e câmaras de visão noturna, "para deteção e registo, e feixes laser para determinação de distâncias." "os drones militares são os únicos na Região Autónoma da Madeira equipados com tecnologia que permite detetar fontes de calor e capacidade para visão noturna", destaca o EMGFA.

A deteção destes dois focos de incêndio pelo Núcleo do COM foi relatada à Polícia Florestal, que comunicou às restantes autoridades a ocorrência, tendo sido deslocados para o local bombeiros e efetivos policiais.