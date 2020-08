Drones entram ao serviço da Força Aérea

Os ministros da Defesa e do Ambiente assistem esta terça-feira, na Lousã, à entrada ao serviço do primeiro de 12 drones da Força Aérea que, num investimento de mais de 5 milhões de euros, vão vigiar a floresta para prevenir e detetar incêndios.As aeronaves não tripuladas entram ao serviço com duas semanas de atraso, devido a testes dos aparelhos e à formação dos operadores.