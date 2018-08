Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas bombas de combustível alvo de tentativas de assalto em Torres Novas

Assaltantes colocaram-se em fuga num automóvel roubado.

Por Lusa | 10:29

Dois postos de combustível na área de Torres Novas, distrito de Santarém, foram esta quinta-feira alvo de tentativas de assalto por um grupo que se colocou em fuga num automóvel roubado, disse à agência Lusa fonte da PSP.



A primeira tentativa de assalto ocorreu às 00h30 na estrada Nacional 3, na localidade de Atouguia, a um posto da Prio, disse a fonte, acrescentando que o sistema de alarme foi acionado, afastando o grupo.



O grupo, formado por duas pessoas, tentou de seguida assaltar outro posto nas proximidades do primeiro, na estrada do Alvão.



Neste posto da Oleofat, os assaltantes causaram estragos, mas também não conseguiram consumar o roubo.



De seguida colocaram-se em fuga o automóvel tendo sido perseguidos pelo carro patrulha da PSP.



A polícia encontrou depois a viatura abandonada, na estrada do Alvão.