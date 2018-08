Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang de carteiristas apanhado a dividir dinheiro

PSP prende seis carteiristas na zona do Castelo de São Jorge.

Por Miguel Curado | 02:03

Investigadores da PSP de Lisboa prenderam três carteiristas , na zona do Castelo de São Jorge, apanhados a dividir o dinheiro e cartões turísticos que tinham acabado de furtar a uma turista. Pouco tempo depois, foram detidos mais três carteiristas na mesma zona.



O primeiro crime ocorreu pelas 12h00 de segunda-feira. Uma mulher e dois homens, que já estavam a ser monitorizados pela Polícia, foram vistos a encostarem-se a uma turista no elevador do Chão do Loureiro.



Os agentes esperaram pelos suspeitos à saída do elevador e prenderam o trio quando este dividia o produto do furto. Foi possível recuperar 95 euros, mas não dois cartões promocionais turísticos avaliados em 38 euros e que eram propriedade da vítima. O tribunal aplicou aos três pena de prisão suspensa.



Uma hora depois, pelas 13h00, no Pátio D. Fradique, também na zona do Castelo de São Jorge, dois homens e uma mulher foram presos após terem furtado uma carteira com 194 euros a uma turista. Ouvidos em tribunal, ficaram com apresentações bissemanais.