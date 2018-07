Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça solta mais treze carteiristas em Lisboa

Reincidentes apanhados pela PSP, em flagrante, a atacar turistas.

09:19

A PSP de Lisboa deteve em flagrante delito e levou à Justiça mais treze carteiristas no espaço de apenas cinco dias. Têm entre 17 e 81 anos, estão todos referenciados por fazer do crime modo de vida, já com antecedentes, mas foram todos libertados pelo tribunal - uma vez que o Ministério Público não promove medidas de coação privativas da liberdade.



O primeiro caso ocorreu sexta-feira, na rua da Prata, quando dois homens foram vistos por agentes a retirar a carteira da mala de uma turista estrangeira. Lá dentro estavam 160 euros. No domingo, outros dois ladrões foram detetados na rua Garrett, numa situação em tudo semelhante. Só mudava o valor levado: 173 euros. Neste caso, a dupla já estava a ser monitorizada pela PSP e foram apanhados na fuga.



Segunda- feira, na Amadora, foi a vez de uma mulher ser caçada segundos depois de ter furtado uma carteira com 600 euros no interior. Bastou aproveitar uma distração da vítima. E anteontem, na Baixa de Lisboa, um casal teria escapado com 1130 euros caso os agentes não os tivessem visto a retirar a carteira da mochila de um turista. Também na terça-feira, mas na zona da Estrela, um 'histórico' carteirista de Lisboa, de 81 anos, foi caçado a furtar o telemóvel de um turista no elétrico 25.



Estava proibido pelo tribunal de frequentar o metro e os elétricos 15 e 28. Quase ao mesmo tempo, outra vez na Baixa, outro casal e três mulheres foram apanhados em duas situações distintas. Foram todos libertados com termo de identidade e residência.