Carteiristas levam 2600 € em minutos

PSP caça quatro criminosos ainda com os bens das vítimas

Por João Carlos Rodrigues | 01:46

Dois turistas não ficaram sem 2600 euros graças à intervenção da PSP de Lisboa, que caçou os carteiristas ainda com ‘a mão na massa’. Mas apesar de terem sido apanhados em flagrante foram libertados pelo tribunal.



O primeiro caso ocorreu no interior do elétrico 15, quando passava pelo Cais do Sodré pelas 10h35 de segunda-feira. Elementos policiais aperceberam–se da atuação de um carteirista e quando este ia a sair do elétrico detiveram-no com a carteira da vítima na sua posse. No interior estavam 2300 euros em dinheiro, que foram restituídos ao turista, que não tinha dado por nada.



Pouco depois, na rua do Ouro, duas mulheres foram vistas por agentes da PSP a retirarem um maço de notas do bolso de um turista. Quando foram apanhadas ainda tinham os 300 euros roubados. O dinheiro foi devolvido.



Já na quarta-feira, outra patrulha da PSP surpreendeu um ‘velho conhecido’ à saída do metro do Martim Moniz, imediatamente após ter furtado a carteira e o telemóvel a um homem que trazia a mala a tiracolo.



No mesmo dia foi ainda identificado um suspeito conhecido pela prática de furtos no interior de elétricos. Estava com pena suspensa e proibido pelo tribunal de frequentar elétricos, mas foi apanhado a violar a decisão judicial. Os quatro detidos, todos com antecedentes pelo mesmo crime, foram presentes a tribunal, mas ficaram à solta. Um teve de pagar uma multa de 900 euros, os outros sairão com apresentações semanais.