GNR aconselha turistas para travar crimes

São distribuídos folhetos com conselhos em português e inglês.

Por José Carlos Eusébio | 09:17

"Acho que é uma boa iniciativa por parte da GNR. Todo o cuidado é sempre pouco", referiu ao CM Guilherme Silva, que está de férias no Algarve, depois de ser este sábado abordado, na Praia de Carvoeiro (Lagoa), por dois militares que lhe transmitiram conselhos sobre segurança, no âmbito da operação ‘Turismo Seguro’.



"É uma campanha de sensibilização que visa minimizar os riscos dos turistas virem a ser vítimas de determinados crimes", explica o capitão Pedro Fernandes. Além disso, os militares também informam os visitantes dos comportamentos que devem adotar caso sejam alvo da criminalidade.



A operação ‘Turismo Seguro’ arrancou ontem e vai decorrer em todo o País até ao dia 14 deste mês. São distribuídos folhetos com conselhos em português e inglês, bem como com os contactos da GNR para que os turistas possam, caso necessitem, pedir informações.



Os crimes mais ligados ao turismo são os furtos por carteiristas, bem como os furtos em casas, carros estacionados e transportes públicos. A GNR pretende que os turistas adotem comportamentos preventivos para minimizar os riscos.



A operação ‘Turismo Seguro’ está a ser desenvolvida por militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário e dos Postos Territoriais da GNR. As ações de sensibilização decorrem a nível nacional, até quinta-feira.