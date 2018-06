Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR inicia operação 'turismo seguro' em todo o país

Até 14 de junho, os militares da GNR vão realizar ações de sensibilização dirigidas aos turistas.

07:30

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia este sábado em todo o país a operação 'turismo seguro', para dar apoio, promover a segurança e combater a criminalidade contra turistas portugueses e estrangeiros.



Até 14 de junho, os militares da GNR vão realizar ações de sensibilização dirigidas aos turistas, sobre os procedimentos de segurança a adotar no caso de serem vítimas de crime de forma a aumentar o seu sentimento segurança.



Segundo a GNR, os militares vão sensibilizar os turistas para a adoção de comportamentos preventivos, nomeadamente para os crimes mais relacionados com o turismo, como o furto por carteirista, furto em residência, em carro e nos transportes públicos.



Com a operação 'turismo seguro', a GNR pretende contribuir para "a melhoria de qualidade de vida da sociedade portuguesa e de todos aqueles que visitam Portugal".