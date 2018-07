Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carteirista preso três vezes em quinze dias

Homem de 21 anos apanhado a furtar carteira em Lisboa.

01:30

Um homem de 21 anos foi preso pela PSP de Lisboa pela terceira vez, em apenas 15 dias, pelo furto de uma carteira. O suspeito, que voltou a ficar em liberdade enquanto aguarda julgamento, foi apanhado com uma cúmplice, uma mulher de 39 anos.



Foram ambos, segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, presos em flagrante pelas 14h15 da passada terça-feira. A detenção ocorreu numa rua da Baixa de Lisboa.



Agentes da Divisão de Investigação Criminal da Polícia da capital, empenhados na vigilância à ação de grupos organizados de carteiristas, aperceberam-se do casal a tentar abrir a mala de uma turista, para lhe furtar uma bolsa com documentos e dinheiro. Os polícias 'à civil' agiram rapidamente e conseguiram intercetar os dois ladrões que já tentavam fugir na posse dos bens da vítima.



Os mesmos foram recuperados e entregues à turista. O detido, já conhecido da PSP, e a companheira de crime, foram ambos presentes ao tribunal de pequena instância criminal de Lisboa. Ficam os dois em liberdade, a aguardar julgamento sumário marcado para 19 de julho.



PORMENORES

10 presos em cinco dias

Entre 20 e 30 de junho, a PSP de Lisboa prendeu dez carteiristas em flagrante delito. Presentes a tribunal, foram todos postos em liberdade.



Reforço policial

A PSP reforçou a vigilância, com agentes à civil, nas zonas históricas de Lisboa, com o intuito de vigiar as movimentações dos carteiristas.



Grupos de Leste

A maioria dos grupos de carteiristas são oriundos da Europa de Leste e Balcãs e passam pouco tempo em cada local.