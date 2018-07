Polícia dá conselhos para evitar carteiristas no verão

Autoridades mostram medidas de prevenção para roubos nos transportes públicos e locais turísticos.

20:07

A Polícia alertou esta quarta-feira para os cuidados reforçados a ter com os carteiristas, este verão.



Com principal incidência nos transportes públicos e locais turísticos, as autoridades deixam algumas dicas para os turistas e residentes das zonas mais movimentadas do país se protegerem de possíveis carteiristas, com o mote 'a prevenção é a melhor proteção'.



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou esta quarta-feira que procedeu à detenção, em flagrante delito, de 13 carteiristas, com idades entre os 17 e os 81 anos, por serem suspeitos no furto de carteiras em locais turísticos e transportes públicos, nas ruas de Lisboa.



Entre sexta e esta terça-feira, foram detidas 13 pessoas por furtos em Lisboa. Os crimes aconteceram na Rua da Prata e Rua Garrett, no centro da cidade, mas também na freguesia da Estrela e de Santa Maria Maior, assim como nos subúrbios da cidade, na Amadora.