PSP apanha carteirista de 81 anos

Homem foi apanhado em flagrante a roubar outro idoso de 82 anos.

A PSP apanhou esta segunda-feira, em flagrante, um carteirista, de 81 anos, a furtar a carteira a um homem, de 82, na feira de Ponte de Lima.



Duas espanholas foram também identificadas pelo mesmo crime.



Quando foi intercetado pelos agentes à civil, o idoso tinha no bolso uma carteira com 242 €, que garantiu que lhe pertencia.



Foi traído por um cartão de um hipermercado, registado no nome da vítima.



Acabou libertado já que a vítima recusou apresentar queixa.