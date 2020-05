Condutora de 20 anos alcoolizada despista-se em Matosinhos e embate contra poste

Duas jovens ficaram feridas, uma delas com gravidade, depois do carro em que seguiam se ter despistado e embatido violentamente contra um poste, na madrugada desta terça-feira, na praça Gonçalves Zarco, junto ao Sea Life, em Matosinhos.

No local estiveram os bombeiros Portuenses e a PSP, que vai agora investigar o acidente, cujo alerta foi dado às 03h58. As duas vítimas foram hospitalizadas. Uma delas apresentava um ferimento grave na zona da boca.

Segundo o CM apurou as duas feridas seguiam no banco traseiro. Uma tem 20 anos e foi considerada ferido ligeiro. Deu entrada no hospital de Santo António.



A outra, de 22, com ferimentos graves foi transportada ao hospital de São João, no Porto. Estas duas vítimas não levariam cinto de segurança.

No carro, além das duas vitimas, seguiam outras duas jovens, uma delas menor de 14 anos, que não ficou ferida. Já a condutora, de 20 anos, acusou positivo no teste ao álcool mas a taxa não era suficiente para detenção. Foi apenas elaborado auto de contraordenação.