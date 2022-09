A Polícia Judiciária apreendeu no dia cinco de agosto uma grande quantidade de cocaína, que seria suficiente para pelo menos 660 mil doses individuais, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.A droga "chegou a Lisboa num voo de passageiros com origem num país da América do Sul", informa a PJ em comunicado.A cocaína estava acondicionada no interior de duas malas de viagem.