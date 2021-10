Dupla detida com droga. Mulher transportava cocaína em preservativos escondidos na roupa interior

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e uma mulher, de 25 e 29 anos, de nacionalidade estrangeira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de crimes de tráfico de droga.



O homem transportava a droga no "interior do organismo em 105 cápsulas que ingerira previamente" e a mulher trazia-a diluída num líquido embalado em 10 preservativos dissimulados na roupa interior.





O casal transportava a droga desde um país da América do Sul e "no total, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos 28 mil doses individuais caso tivesse entrado nos circuitos ilícitos de distribuição aos consumidores", referem as autoridades em comunicado.As autoridades continuam a investigar o caso, no entanto, os detidos foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A PJ acrescenta que "as detenções ocorreram no âmbito de investigações distintas, iniciadas recentemente, visando as atividades de grupos organizados que se dedicam à introdução, em território nacional, de consideráveis quantidades de estupefacientes".