Quatro detidos e mais de uma dezena de arguidos, um deles militar da GNR, por suspeitas de tráfico internacional de droga

A Polícia Judiciária (PJ) efetuou hoje quatro detenções e constituiu mais de uma dezena de arguidos, um deles militar da GNR, no decurso das buscas no Porto de Setúbal, no âmbito de uma investigação ao tráfico internacional de droga.

Em comunicado, a PJ diz que realizou 21 buscas e deteve quatro homens, "suspeitos de integrarem organização criminosa de cariz transnacional dedicada à introdução, no continente europeu, de grandes quantidades de cocaína proveniente da América Latina".

Fonte ligada à investigação explicou à agência Lusa que os detidos são dois antigos estivadores e dois camionistas de empresas que operam fora do Porto de Setúbal, acrescentando que foram constituídos mais de uma dezena de arguidos, um dos quais militar da GNR, suspeito de dar "apoio logístico à organização criminosa".

Trata-se, segundo a fonte, de uma investigação ao tráfico internacional num processo em que já tinham sido anteriormente concretizadas detenções e apreensão de droga.

De acordo com a fonte, alegados elementos da rede criminosa eram responsáveis pela retirada de cocaína de contentores no Porto de Setúbal.

Entretanto, numa nota enviada à agência Lusa, a Administração do Porto de Setúbal disse que quatro estivadores foram detidos nas suas residências e levados para interrogatório no âmbito de uma investigação ao tráfico internacional de droga.

A Administração do Porto de Setúbal adianta que as buscas decorreram no Terminal Multiúsos Zona 1, concessionado à TERSADO.

De acordo com a administração aeroportuária, a PJ fez buscas aos cacifos de quatro trabalhadores da empresa de estiva SETULSET, que não pertencem aos quadros da APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, tendo sido "detidos nas suas casas de manhã cedo e levados para interrogatório".

"Segundo a informação dada à administração portuária, as buscas realizadas decorreram no âmbito de uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas", é referido.

A administração aeroportuária diz ainda que a atividade terminal decorre normalmente, não se tendo registado qualquer interrupção ou perturbação no seu funcionamento.

O alvo principal da operação são estivadores, sob suspeita de conivência com redes internacionais que usam os portos, estrategicamente, como zona de desembarque de grandes quantidades de cocaína proveniente da América do Sul, transportada em porta-contentores.

Portugal será uma das principais portas de entrada na Europa.