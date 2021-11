Duas mulheres detidas no mercado de Tires por venda de artigos contrafeitos

Duas mulheres foram este sábado detidas, no mercado de Tires, São Domingos de Rana, Cascais, por comercializarem cerca de 250 artigos contrafeitos, entre peças de vestuário, calçado e malas de marcas conceituadas, avançou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa anunciou que, através da Divisão Policial de Cascais, intercetou, cerca das 10h00 deste sábado, "duas cidadãs, de 53 e 28 anos de idade, pela prática de crime contra a propriedade industrial".

No âmbito de uma ação de fiscalização no mercado de Tires, os polícias detetaram duas cidadãs "a comercializar artigos contrafeitos, tendo sido apreendidas centenas de peças de vestuário, calçado, malas e carteiras de várias marcas conceituadas no mercado".

Segundo adiantou fonte da PSP à Lusa, foram apreendidas cerca de 250 peças contrafeitas.

As comerciantes foram identificadas, detidas, sujeitas a Termo de Identidade e Residência e constituídas arguidas, tendo o assunto sido remetido para o Ministério Público, do Tribunal de Lisboa Oeste -- Cascais, indica a PSP.