Duas mulheres feridas em despiste em Vila Nova de Gaia

Duas mulheres, uma das quais uma jovem de 19 anos, ficaram feridas no despiste de um carro, ao início da manhã desta quinta-feira, na A1, sentido Norte-Sul, após a saída de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente foi dado às 06h59.

As duas vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Coimbrões e transportadas, com ferimentos ligeiros, para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

No local estiveram 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

O acidente provocou alguma demora no trânsito naquele sentido da autoestrada, bem como abrandamentos no sentido oposto devido à curiosidade dos condutores.