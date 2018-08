Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas desaparecidas no Gerês localizadas "com problemas de saúde"

Casal saiu para passear e não conseguiu regressar.

Por Lusa | 22:35

Duas pessoas que na tarde deste domingo tinham sido dadas como desaparecidas no Parque Nacional da Peneda-Gerês já foram localizadas, estando uma equipa da GNR a caminho do local.



Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que o alarme foi dado às 16h25 e que entretanto as duas pessoas, um homem de nacionalidade portuguesa e uma mulher de nacionalidade inglesa, já foram localizadas.



A fonte disse que o casal "saiu para passear e não conseguiu regressar", acrescentando que embora contactáveis os dois não conseguiram explicar onde estão.



Uma equipa da GNR está entretanto a caminho do local, de difícil acesso (cinco horas de caminho), sendo que um dos elementos do casal está "com problemas de saúde".



A fonte contactada pela Lusa disse que a GNR vai chegar ao local e tentar fazer o resgate, mas que se tal não for possível durante a manhã poderão ser usados meios aéreos.