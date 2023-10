Duas pessoas resgatadas na Praia Madalena Sul em Gaia

Duas pessoas foram resgatadas, esta tarde de domingo, na praia Madalena Sul, em Gaia.

O alerta foi dado cerca das 17h30, para uma ocorrência de pré-afogamento. As duas vítimas foram resgatadas pela equipa de salvamento aquático do Batalhão dos Bombeiros Sapadores de Gaia e para os bombeiros de Valadares e de Coimbrões. A Polícia Municipal de Gaia, a Polícia Marítima do Porto e a Autoridade Marítima Nacional também foram mobilizadas.

Pelas 18h00, outras duas pessoas foram salvas, na praia de Canide Norte, por surfistas.