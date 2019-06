Duas toneladas de haxixe abandonadas na ilha do Farol em Faro

Uma embarcação, sem tripulação, foi encontrada à deriva no mar com quase duas toneladas de haxixe no interior, ao final da madrugada desta quinta-feira, ao largo da ilha do Farol, no concelho de Faro.O desembarque da droga terá corrido mal e os fardos de haxixe foram abandonados à deriva. No local, a Polícia Marítima (PM) ainda encontrou um casaco que supostamente pertenceria a um tripulante, mas não foi encontrado ninguém nas proximidades.A investigação foi entregue à Polícia Judiciária (PJ).O alerta foi recebido pelo piquete da PM de Olhão pelas 06h30. Um cidadão que passeava pela praia da ilha do Farol encontrou uma embarcação semirrígida, sem motor e sem qualquer tripulante a bordo, abandonada próxima do areal.Parte dos 58 fardos de haxixe - que foram depois contabilizados pelas autoridades - estavam no interior do barco e outra parte tinha caído ao mar e estava a ser empurrada para terra pela arrebentação.Quando o piquete da PM chegou ao local constatou mesmo esse cenário e ainda detetou um casaco abandonado no areal, que tudo indica pertencer a um tripulante daquela embarcação.No entanto, os suspeitos terão fugido antes das autoridades chegarem ao local e não foram feitas quaisquer detenções.A embarcação e o produto estupefaciente foram transportados para o cais comercial de Faro, ao final da manhã. Os investigadores da PJ recolheram todo o material e estão a investigar os possíveis envolvidos.