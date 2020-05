Dupla acusada de assaltos em Massamá

O Ministério Público de Sintra acusou dois homens por diversos crimes praticados em 2019, em Massamá. Um dos arguidos está acusado de roubo e o outro de roubo, roubo agravado, coação na forma tentada e recetação.Segundo a acusação, ficou provado que a dupla atacou pelo menos duas pessoas, entre 1 e 7 de julho do ano passado. As vítimas foram manietadas e agredidas à chapada. Uma delas foi mesmo ameaçada com faca. Todos os bens pessoais das vítimas foram roubados.Um dos arguidos agora acusado está já em prisão preventiva à ordem do processo, devido ao evidente perigo de continuação dos crimes.