Dupla apanhada em flagrante a furtar catalisador de carro na Trofa

Dois homens de 40 e 41 anos foram esta terça-feira detidos depois de terem sido apanhados a roubar um catalisador de um carro estacionado na via pública, no concelho da Trofa.



De acordo com um comunicado do Comando Territorial do Porto, os militares surpreenderam os indivíduos que se encontravam a furtar o catalisador do veículo com recurso a uma rebarbadora, depois de se terem deslocado igualmente num carro roubado.







As autoridades apreenderam ainda nove discos de corte, um macaco hidráulico, um catalisador e a rebarbadora.



Os detidos serão agora presentes ao Tribunal Judicial de Santo Tirso para aplicação das respetivas medidas de coação.