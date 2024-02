Dois homens armados e encapuzados assaltaram um posto da Repsol em Frielas, Loures, na noite de domingo. Atacaram pelas 20h55 e sequestraram a única funcionária de serviço, que foi obrigada a abrir a caixa registadora. Fugiram com as receitas do dia e dezenas de maços de tabaco, mas abandonaram o carro poucos quilómetros depois. O caso está a ser investigado pela PJ.