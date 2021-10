Dupla assalta loja no Colombo, em Lisboa, e leva mais de 100 mil euros

A loja Boutique dos Relógios, no centro comercial Colombo, foi assaltada esta segunda-feira à tarde por dois homens, que levaram mais de 100 mil euros em artigos, apurou o CM junto de fonte policial.

O assalto ocorreu pelas 14h30. Dois homens deixaram uma moto no exterior e irromperam pelo piso 0 do centro comercial. Com uma marreta, partiram a montra e levaram alguns relógios de luxo. Fugiram a correr para a moto e escaparam.

O ataque foi confirmado ao CM pela administração do Centro Colobo. Adiantaram a participação de um homem "com um capacete e uma mochila de entregas"."A equipa de vigilância interveio imediatamente, tendo chamado a Polícia de Segurança Pública ao local de modo a garantir a segurança de clientes e lojistas, não sendo registados feridos ou danos.



Em coordenação com as autoridades competentes, foi reposto o normal funcionamento do Centro e as autoridades estão a tentar identificar o indivíduo em causa", explica. O Colombo afirma ser "um espaço seguro que dispõe de meios técnicos e humanos para garantir a segurança de todos aqueles que visitam e trabalham no centro".