Dupla de motards incendeia carro na Amadora

Dois homens que se faziam transportar numa moto partiram, com um taco de basebol, os vidros de um carro estacionado numa rua da Amadora e atiraram dois engenhos pirotécnicos para o interior do mesmo.A viatura ardeu por completo. O ataque ocorreu cerca das 02h30 de domingo, na avenida Dr. José Pontes.Segundo duas testemunhas contaram à PSP, os dois autores do atentado tinham a cara oculta por capacetes e gorros passa-montanhas. Fugiram logo após o incêndio da viatura.O fogo não causou mais danos, nem feridos. A Polícia Judiciária de Lisboa foi chamada a investigar.