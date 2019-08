Dupla pede ajuda e ataca tio e sobrinha na Lourinhã

Em Sobral da Lourinhã todos conhecem Bruno, com a alcunha de ‘Pipoca’, e Rodrigo pela prática de pequenos crimes. Mas ninguém esperava que fossem atacar de forma violenta tio e sobrinha, de 75 e 53 anos. O homem está em coma no hospital e a mulher recupera depois da equipa médica lhe ter retirado uma bala da cabeça."O tio é uma excelente pessoa, ajudava sempre o Bruno. Naquela noite, acho que ele lhe bateu à porta a dizer que a mãe estava a morrer, e quando ele virou costas para ir buscar dinheiro foi logo atacado", contou aoAndreia Monteiro, que trabalhou com um dos ladrões para a vítima, na apanha da batata. "Levaram muito dinheiro e ouro."As vítimas foram roubadas, agredidas, sequestradas e depois e abandonadas na estrada. Existe mesmo a hipótese da mulher ter sido violada por um dos ladrões.Aliás, a mulher revelou-se fundamental na captura dos ladrões. Apesar de alvejada na cabeça, conseguiu dizer às autoridades que um dos suspeitos tinha trabalhado para o tio.A dupla acabou por fugir para Espanha, pernoitou em Verín na companhia de duas mulheres – ao que tudo indica prostitutas – e tentou apanhar um táxi para Paris. Mas não passaram de Sahagún. Já eram seguidos pela Guardia Civil, entretanto alertada pela PJ. Aguardam a extradição.As vítimas continuam internadas. O homem está em coma induzido. Já a sobrinha, baleada na cabeça, pode ficar cega de um olho.