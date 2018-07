Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla perigosa mata ao volante

Homens atiram sobre discoteca e matam mulher na passadeira, no Barreiro.

Por Sofia Garcia | 01:30

Uma mulher, de 70 anos, morreu na noite de domingo, na rua Movimento das Forças Armadas, no Barreiro, depois de ter sido atropelada na passadeira por um Renault Laguna, de cor verde. O condutor e o pendura, de 28 e 33 anos, fugiram.



Já eram procurados pelas autoridades como suspeitos de um disparo efetuado na madrugada anterior, à porta do bar Singers Caffé & Bar, no Barreiro.



Os desentendimentos naquele espaço de diversão noturna começaram depois de os homens, de nacionalidade brasileira, terem ameaçado a gerente do bar e de terem sido convidados a sair. Já no exterior, foram buscar a viatura, passaram no local e um deles efetuou o disparo que acertou na parede.



A caça ao homem só terminou depois de uma testemunha do atropelamento mortal ter feito a descrição do veículo envolvido. Após a morte da mulher, a PSP do Barreiro foi ainda chamada a intervir em desacatos junto a uma loja de bebidas e intercetou, finalmente, os suspeitos, um deles escondido debaixo de um carro.



Na sequência de uma busca foi encontrada a viatura envolvida no atropelamento e diversas armas, que ligaram os homens aos crimes ocorridos horas antes.



Ficaram em liberdade.