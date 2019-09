Dupla suspeita de roubos a gasolineiras na região de Aveiro apanhada pela GNR

A GNR deteve dois homens de 30 anos suspeitos de terem assaltado sob ameaça de arma branca quatro postos de abastecimento de combustíveis na região de Aveiro em menos de duas semanas, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.Em declarações à Lusa, fonte da GNR referiu que os suspeitos foram intercetados pelos militares na passada terça-feira, após terem roubado uma gasolineira em Travassô, no concelho de Águeda.De acordo com a Guarda, os suspeitos ameaçaram e coagiram os funcionários do posto a entregar-lhes o dinheiro em caixa, sob ameaça de arma branca, fugindo do local num veículo que previamente posicionaram nas imediações.Os militares realizaram diligências policiais que permitiram a interceção dos indivíduos, tendo apreendido uma arma branca, 105 euros em dinheiro, dois telemóveis e uma viatura.De acordo com a mesma fonte, a dupla é suspeita de quatro roubos a postos de abastecimento (três em Águeda e um em Aveiro), ocorridos entre os dias 07 e 17 de setembro.Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Águeda.