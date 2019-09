Casal suspeito de vários furtos em Aveiro e Vagos apanhado pela GNR

A GNR identificou um casal suspeito de ter assaltado vários estabelecimentos comerciais em Aveiro e Vagos, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.Em comunicado, a GNR refere que o homem e a mulher, de 42 e 32 anos, respetivamente, foram intercetados na passada quarta-feira de manhã, poucas horas depois de alegadamente terem assaltado uma pastelaria numa localidade do concelho de Aveiro, levando bens alimentares.Durante a abordagem, os militares apreenderam os vários produtos alimentares que tinham sido furtados, bem como equipamentos e ferramentas utilizados para consumar o crime."Para além disso, foi possível relacionar os indivíduos com a prática de três outros furtos em cafés, tendo como alvo máquinas de tabaco", refere a mesma nota.Os suspeitos, ambos com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crimes, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.