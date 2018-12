Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para cabecilha de grupo de furto de máquinas de tabaco

Homem foi detido pela GNR de Aveiro.

16:16

A GNR de Aveiro deteve o alegado cabecilha de um grupo que se dedicava ao furto de máquinas de tabaco em cafés de Vagos e Ílhavo, disse esta sexta-feira fonte policial.



Em comunicado, a GNR esclarece que o indivíduo foi detido na passada quarta-feira em cumprimento de um mandado de detenção.



A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por furto em estabelecimentos comerciais, que decorreu durante três meses e resultou ainda na identificação de outros três indivíduos.



De acordo com a GNR, os quatro homens, com idades entre os 28 e 32 anos, "eram suspeitos de fazerem parte de uma célula organizada que se dedicava ao furto em estabelecimentos de restauração e bebidas, destacando-se o furto de máquinas de tabaco, nos concelhos de Vagos e Ílhavo".



Na mesma nota, a GNR diz que foram realizadas buscas às residências dos suspeitos e ao veículo do detido que culminaram na apreensão de sete telemóveis e um computador portátil.



Foram ainda apreendidos artigos de vestuário e material utilizado na prática dos ilícitos, nomeadamente um pé de cabra, utilizado para o arrombamento dos estabelecimentos.



O detido foi presente ao Tribunal de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Os restantes três indivíduos foram constituídos arguidos e foi-lhes aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.