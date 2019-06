GNR deteve dois suspeitos de furtos em máquinas de tabaco em Barcelos e Famalicão

A GNR deteve dois homens suspeitos de furtos em estabelecimentos comerciais nos concelhos de Barcelos e Famalicão, sendo as máquinas de tabaco os seus alvos preferenciais, anunciou esta sexta-feira aquela força de segurança.Em comunicado, a GNR refere que a detenção ocorreu na quinta-feira, no âmbito de um inquérito que decorre há cerca de três meses no Departamento de Investigação e Ação Penal de Famalicão, pela prática "reiterada" de furtos em estabelecimentos comerciais em todo o distrito de Braga.A GNR apurou que os suspeitos tinham como propósito o furto de tabaco existente em máquinas de distribuição, para posterior venda.Eram ainda furtados outros artigos de valor, pelo método de arrombamento.A GNR realizou quatro buscas domiciliárias e quatro buscas em veículos, que resultaram na apreensão de tabaco, telemóveis, um veículo e 694 euros, além de material furtado e de pés-de-cabra, luvas e alicates alegadamente usados para consumar os crimes.Os detidos, de 35 e 39 anos, vão ser levados ao Tribunal de Vila Nova de Famalicão, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.