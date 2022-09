Dupla tenta assaltos junto a casas de futebolistas em Braga

Dois homens tentaram assaltar, quarta-feira, as garagens de um edifício residencial num condomínio de luxo onde vivem vários jogadores do plantel principal do Sporting de Braga.Os assaltantes foram travados por moradores que, cansados de tantos assaltos, têm redobrado a atenção, em Real, Braga. Os moradores queixam-se do "clima de terror" que vivem há cerca de cinco meses, com assaltos quase diários às garagens. Há um mês, um ladrão foi detido por populares, em flagrante a assaltar uma garagem. Entregue à PSP, o Tribunal libertou-o. Os moradores exigem mais segurança.