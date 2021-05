"É proprietário de casa para palheiro?": Mariana Mortágua questiona Vieira sobre o seu património

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, referiu que não está em incumprimento com o Novo Banco, afirmando que "não há necessidade de falar sobre o meu património".



Ouvido durante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Novo Banco, Vieira referiu que não era verdade que fosse apenas proprietário de uma casa para palheiro, respondendo à pergunta lançada pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

"Não estou em incumprimento com o Novo Banco", declarou o presidente do Benfica.



Luís Filipe Vieira foi questionado várias vezes sobre o imóvel em causa, revelando que tem uma boa reforma. "Vivo bem", admitiu.