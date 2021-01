Edifício do tribunal e do CDOS de Viana do Castelo evacuado devido a fuga de gás

O edifício do antigo Governo Civil de Viana do Castelo, onde estão instalados parte dos serviços do Tribunal e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) foi esta terça-feira evacuado devido a uma fuga de gás, entretanto resolvida.

Segundo fonte do CDOS de Viana do Castelo, a fuga ocorreu na rua da Bandeira, em pleno centro da cidade.

A artéria "foi cortada e os moradores de todos prédios nas proximidades foram retirados de casa, entre eles os funcionários dos serviços de gestão da Comarca de Viana do Castelo e da Instância Local Cível, bem como sete elementos do CDOS".

"As pessoas foram retiradas dos edifícios e foi estabelecido um perímetro de segurança. Ninguém precisou de assistência e não houve danos associados", referiu a fonte do CDOS.

O alerta foi dado cerca das 09h27, sendo que a situação foi dada como resolvida às 10h05.

A mesma fonte referiu que "a fuga de gás foi originada por uma máquina que procedia a trabalhos de requalificação da rua da Bandeira".

"A máquina terá acertado na conduta e provocado uma rutura que originou a fuga de gás. Os técnicos de gás da EDP dirigiram-se ao local e repararam a fuga", precisou a fonte.

Ao local compareceram 10 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo e da PSP.