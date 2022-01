A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) “estranha” a decisão do Ministério Público de Évora de não arquivar a parte da investigação relativa a Eduardo Cabrita no processo do atropelamento mortal de um trabalhador na A6. Uma decisão que revela “incompetência ou malícia”, segundo Manuel João Ramos, presidente da ACA-M, que se constituiu assistente no processo e agora apresentou um requerimento de intervenção hierárquica, ao coordenador da comarca de Évora, para tentar responsabilizar o ex-ministro.