"Ele era mau. Só teve o que merecia": Cunhada de homem que morreu a bater na mulher relata terror

O homem que esta quarta-feira morreu vítima de uma paragem cardiorrespiratória enquanto agredia a mulher com um ferro, em Vila do Conde, era conhecido dos vizinhos pelos constantes ataques que perpetrava contra a companheira.Em declarações à, uma testemunha, que se identificou como cunhada do agressor, disse que o caso já era conhecido das autoridades "há muito tempo"."Ele só teve o castigo que merecia. A providência divina encarregou-se do caso", afirmou.A mulher garante que o homem chegou a agredir a filha, doente oncológica. "Rachou-lhe a cabeça", disse. "A minha cunhada foi uma grande mulher. Aguentou muito e sofreu toda a vida", afirmou.Revoltada, afirma que foi a filha da vítima que encontrou a mãe estendida no chão envolta numa poça de sangue, esta manhã. "Ela veio pedir ajuda e nessa altura ele ainda estava vivo e dizia que queria matá-los a todos (...) Infelizmente sou cunhada dessa bandido, que não tem outro nome. Ele fez-me comer ratos vivos. Ainda hoje tomo comprimidos graças a ele", atirou enquanto falava sobre o caso ao"Já se previa este desfecho. A polícia chegava a vir cá quatro vezes por semana. O caso já estava em tribunal, com um processo em julgamento", afirmou, acrescentando que o cunhado não era diagnosticado com qualquer distúrbio psicológico. "Ele não era doente. Ele era mau", disse.