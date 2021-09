"Ele matou o monstro": Mãe defende filho que matou o pai em Algés

As lágrimas são doridas. A voz quase que desaparece, o rosto cansado não deixa dúvidas. Duas mulheres desfeitas, a quem a Justiça roubou um filho e um irmão. Tremem, mordem os lábios, estão em choque. Tiago matou o pai, há uma semana, em Algés, e confessou tudo. Não mostrou arrependimento, mas mãe e irmã entendem a dimensão da dor. Entre ir ao funeral de uma das duas, escolheu a prisão."Ele matou o monstro. Não se vai arrepender", diz L. que desfia a história da sua desdita. Trinta e quatro anos de violência doméstica, 33 de agressões à filha, 23 de violência contra o filho.Tiago, 23 anos, hoje indiciado por um crime que lhe pode valer 25 anos de cadeia, foi sempre um mártir às mãos do pai, de 63. Quando ainda era uma criança, era gozado por ter dificuldades na fala, mais tarde sofreu bullying por ser gordo. "Deixou de comer e por pouco não foi internado. Aos 17 anos, sofria de anorexia."Até ao crime violento – Manuel Monteiro foi morto pelo filho que lhe desferiu várias pancadas na cabeça, na quarta-feira da semana passada – os episódios repetiram-se. Tiago estudava no carro, licenciou-se às escondidas. "O pai não gostava que ele estudasse, não queria que ele tivesse um futuro."As histórias de terror também envolveram a vida de C. Irmã mais velha, hoje com 33 anos, a jovem recorda que nem sequer podia estar na sala da sua própria casa. Cresceu no quarto, com o pai frequentemente a bater nas portas. "Tinha prazer em torturar-me."Os episódios são vários. A primeira memória é quando ainda era uma bebé. Agarrada às saias da mãe que gritava desesperada. Manuel Monteiro dava-lhe murros na cabeça, de forma tão violenta que lhe provocou surdez num ouvido. L. nunca foi ao hospital, tinha medo de ficar internada e não queria deixar a filha com o "monstro" que era o homem que, quando viu a bebé, ainda na maternidade, lhe disse: "Que miúda tão feia. Parece que não tem nariz."Tiago, a semana passada, encerrou o ciclo de violência. Mãe e irmã tinham saído para o trabalho, e António começou a discutir porque não tinham ligado a ventoinha. Ameaçou mais uma vez L. e C.. Disse ao filho que um dia mataria uma das duas ou matava-o a ele, que não prestava para nada.Só Tiago sabe o que aconteceu depois. Tem marcas no rosto que mostram que foi agredido, e a descoberta do cadáver revela a história de terror. Manuel foi morto na cozinha e o corpo foi arrastado para o quarto do filho, que revelou a sua grande preocupação: evitar que a mãe visse o pai morto na cama."Perguntou quando é que a minha filha chegava a casa. Não queria que fosse eu a descobrir o pai, só me disse para não entrar no quarto. Tinha um saco na cabeça para que não o víssemos desfigurado."Mãe e filha chamaram a PJ e Tiago. O jovem entregou-se e parecia aliviado. "Finalmente estamos livres", disse, antes de rumar à cadeia, onde está em prisão preventiva.As discussões na família eram recorrentes. Nos últimos dias, Manuel Monteiro implicava quando se esqueciam de ligar a ventoinha. Foi o que aconteceu no dia em que morreu.O interrogatório foi rápido, mas Tiago aceitou falar. Contou que matou o pai, mas não mostrou arrependimento. Não conseguiu explicar porque lhe amarrou as pernas.Na primeira conversa com o advogado, Tiago não mostrou qualquer preocupação com o que lhe podia acontecer. Só queria saber se a mãe e a irmã estavam bem.Tiago tirou a licenciatura em Administração Pública e o mestrado em Ciência Política. Estava já a trabalhar, ainda que com horário reduzido. Não queria sair de casa, porque tentava proteger a mãe.C. é irmã e filha, mas parece ser a mãe. Tenta manter a calma, conter as lágrimas, promete que Tiago vai sobreviver. Percebe-se que não está certa: não viu o irmão, está em quarentena na cadeia de Lisboa. E quando fala do que aconteceu não esconde a revolta pelo que teve de fazer. Foi ela quem tratou do funeral - sem cerimónia - do pai que tanto lhe fez mal. E pagou 1500 euros - "o mais barato" - para se despedir de quem lhe destruiu os sonhos."Entre marido e mulher não se mete a colher", diz L., para justificar o comportamento dos vizinhos que sabiam da violência e a calaram. "Todos viam os meus olhos negros. Mas nunca ninguém se meteu", conta.Tiago foi indiciado por homicídio qualificado que pode dar 25 anos de cadeia. Mas a defesa tentará que o processo passe para homicídio privilegiado, que poderá valer uma pena suspensa ao jovem. A diferença não está nos factos: está no entendimento dos juízes.Olhando para trás - o filho está preso, o marido está morto - L. não sabe se podia ter sido diferente. Diz que sempre teve medo de sair de casa, sabia que ele perseguiria a família. Que mataria um deles, só para se vingar."Eu nem sequer ia ao hospital para não deixar os meus filhos sozinhos. Lembro-me que quando o Tiago nasceu tive de ficar uns dias internada e morri de medo pela minha filha. Ela só me pedia para voltar a casa."O resto é o normal no ciclo de violência. L. foi afastada da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Vivia com medo de tudo e escondia a violência para proteger os seus. Que eram os filhos, para quem vivia sempre com intensidade. "Fomos felizes quando ele foi trabalhar para França. Ligava a insultar-nos, mas éramos livres", recorda.Sobre a hipótese de chamar a polícia, L. encolhe os ombros. Fê-lo uma vez, levaram o marido, que regressou horas depois. Voltou a bater-lhe, aumentou as ameaças e L. não teve outra opção. Disse que perdoava aquele homem, que não queria queixar-se, que ele estava melhor. "Ou dizia isso ou morria um de nós", afirma, encolhendo os ombros, ela que aceitou pagar a multa pelo marido quando o Ministério Público suspendeu o processo. "Paguei com o meu dinheiro porque ele dizia que a culpa era minha. Ou fazia isso ou era muito pior", garante.O Tribunal da Relação de Lisboa poderá alterar a medida de coação a Tiago. A defesa tentará o recurso para aquele tribunal superior, alegando que não há perigo de fuga, nem perigo de continuação da atividade criminosa. "O meu filho pode estar em casa."