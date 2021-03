Uma patrulha da GNR foi atacada por um grupo com cerca de 30 indivíduos, junto ao Bairro das Panteras, em Olhão, quando tentava travar uma agressão entre quatro homens. Os incidentes ocorreram sábado à noite, por volta das 22h15, e os militares tiveram de fazer disparos para o ar para conseguirem sair do local. Pediram ajuda à PSP, que mobilizou duas equipas do Corpo de Intervenção (CI) da Unidade Especial de Polícia. Dois homens,...