Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Embarcação com dois tripulantes desaparecida durante três horas em Peniche

Nevoeiro terá dificultado o regresso ao porto de abrigo.

21:55

Uma embarcação de recreio, do tipo 5, com dois tripulantes ficou durante cerca de três horas perdida devido ao nevoeiro, em Peniche, a oeste da Foz do Arelho.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 17h30, com a embarcação a ter também problemas com o GPS e a não conseguir regressar ao porto de abrigo.



Cerca de três horas mais tarde, pelas 20h40, a embarcação conseguiu atracar em segurança.