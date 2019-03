Embarcação embate contra rochas e faz dois feridos

Uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Portimão.

Uma embarcação turística, com mais de 25 pessoas a bordo, embateu este domingo contra o topo de uma gruta, na orla marítima do concelho de Lagoa, no Algarve, e provocou dois feridos ligeiros.O acidente aconteceu pelas 13h30. O barco colidiu com o topo de uma gruta e provocou a queda de duas pessoas.As vítimas foram levadas para terra por uma embarcação salva vidas e o barco foi posteriormente atracado na marina de Portimão sem danos a registar.Apenas uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Portimão por precaução.Este sábado uma outra embarcação com 32 pessoas a bordo também colidiu com rochas em Portimão