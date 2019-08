Embarcação turística vira-se em Lagoa com 12 pessoas a bordo e faz dois feridos

Ferragudo foi também acionada numa

Dois feridos foi o resultado de uma embarcação marítimo-turística ter virado este sábado com 12 pessoas a bordo no interior da gruta de Benagil, em Lagoa, no Algarve. As duas vítimas de nacionalidade inglesa, um homem de 44 anos e uma mulher de 43, ficaram com ferimentos ligeiros.Uma onda fez virar o barco que se encontrava dentro da gruta fazendo com que as pessoas que seguiam a bordo caíssem à água.Como estavam perto do areal que existe dentro da grua, as pessoas foram puxadas para o mesmo e posteriormente resgatadas para a praia de Benagil por nadadores-salvadores auxiliados por motas de água. Uma embarcação salva-vidas deoperação coordenada pelo comandante da capitania do porto de Portimão.Os dois feridos, após serem resgatados para a praia e terem-se queixado de dores nos membros superiores, foram transportados para o Hospital de Portimão.A embarcação maritimo-turística faz habitualmente passeios a grutas. O barco foi removido do interior da gruta e rebocado para a praia.