Uma embarcação de recreio adornou em frente à praia da Galé, em Albufeira, com 12 turistas e dois tripulantes a bordo.As vítimas foram resgatadas da água e socorridas pelos bombeiros, INEM e polícia marítima num total de 26 operacionais e 13 veículos.Doze pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Entre os feridos estão duas crianças com 13 anos e ainda uma mulher grávida.A Autoridade Marítima investiga as causas do acidente.O alerta ocorreu cerca das 14h53.