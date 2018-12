Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EMEL chega a todas as freguesias de Lisboa em dois anos

Empresa quer criar por ano 20 mil lugares tarifados para fazer a cobertura de toda a cidade.

Por Edgar Nascimento | 08:31

Em 2020 todas as freguesias de Lisboa terão o estacionamento gerido pela EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa. O anúncio foi feito por Luís Natal Marques, presidente da empresa, que em entrevista ao ‘Negócios’ explicou que "a ideia é a criação por ano de 20 mil lugares de estacionamento tarifado, para fazer a cobertura da totalidade da cidade".



Atualmente, algumas zonas ainda ‘escapam’ ao controlo da EMEL, como Benfica, Telheiras, Olivais, Chelas, Marvila e Ajuda.



O responsável, que gere uma empresa que vai ter este ano receitas de 40 milhões de euros, referiu que nas áreas que estão reservadas a residentes poderá haver alterações na fiscalização, de modo a garantir que, a partir das 19h00, esses lugares são mesmo ocupados por quem pagou o dístico de residente. "A fiscalização será orientada no sentido de perceber se as pessoas que estão estacionadas devem ou não usufruir dessa regalia.

Durante o dia temos já um carro que faz leitura ótica de matrículas com a finalidade de controlo dos residentes. O que algumas freguesias nos têm pedido é que os lugares de algumas zonas sejam tarifados das 09h00 às 19h00 e que das 19h00 às 09h00 estejam reservados a residentes", como são os casos das zonas de diversão noturna.



Luís Natal Marques explicou ainda que os fiscais não têm comissões nas multas. "Um fiscal não recebe pelo que multa mas pelo número de carros que controla".



Atualmente, a EMEL tem 38 parques de estacionamento, com 6045 lugares, e à superfície conta 65 mil lugares tarifados e 8600 para residentes.