Orçamento para Lisboa atinge 1,38 mil milhões de euros

Carris conta com 142 milhões de euros.

Por João Saramago | 08:36

Lisboa conta para o próximo ano com um orçamento de 1,38 mil milhões de euros, montante que representa um acréscimo de 8,3% face ao orçamento deste ano e que foi aprovado anteontem, após nove horas de reunião.



Deste montante 142 milhões de euros são destinados ao funcionamento da Carris. Já a EMEL, empresa que gere na capital o estacionamento, conta com 55 milhões de euros. Uma fatia de 34 milhões de euros é para a GEBALIS, empresa que gere os bairros sociais.



Para a EGEAC, empresa municipal com o encargo das atividades culturais, estão definidos 32 milhões de euros. Com o agravamento do custo das rendas, o Programa Renda Acessível será reforçado para um total de 23,4 milhões de euros.



Para o Hub Criativo do Beato estão destinados 20,3 milhões de euros. A reabilitação urbana é uma das apostas fortes da autarquia para onde canaliza 30 milhões de euros. Uma fatia de 28,8 milhões de euros é destinada à requalificação das escolas.



O orçamento municipal contou com os votos favoráveis do PS e BE e os votos contra do CDS-PP, PSD e PCP.



"Aumento de 56% em impostos e taxas desde 2015"

Assunção Cristas, vereadora do CDS-PP, diz que o orçamento está "viciado em aumento da receita". Para os centristas, desde 2015 registou-se uma subida de "56% em impostos diretos, indiretos e taxas".



Teresa Leal Coelho, do PSD, mostrou preocupação por serem os impostos sobre o imobiliário a alavancar o orçamento. João Ferreira, do PCP, criticou a falta de dinâmica na reabilitação de fogos dispersos.