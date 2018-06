Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante morto na Venezuela com tiro na cabeça

O atirador está a ser procurado.

Um emigrante foi morto com um tiro na cabeça por um assaltante que lhe invadiu a casa, em Punto Fijo, no norte da Venezuela, na madrugada de terça-feira.



Amândio Carapina, de 66 anos, estava em casa com a mulher e um filho, quando o ladrão surpreendeu a família que dormia.



Apoderou-se de dinheiro mas, antes de abandonar a residência, deu um tiro na cabeça do português que teve morte imediata.



