Emigrante português morto à facada nos EUA

Um emigrante português, natural da ilha de São Miguel. nos Açores, foi assassinado à facada em Fall River, nos Estados Unidos. António Santos, 58 anos, conhecido por ‘Tony’ e ‘Mr. Fix-It’ - por ajudar os vizinhos nas reparações -, foi agredido no exterior de um café, domingo à noite, e o seu homicida está a ser procurado pelas autoridades de Bristol County.





António Santos - que tinha três filhos, uma neta e um negócio de refrigeração e ar condicionado - foi levado com vida para o hospital de Rhode Island e submetido a cirurgia. Mas não resistiu. A polícia refere que a vítima conhecia o agressor, que esta quarta-feira à tarde ainda estava em fuga. As autoridades lançaram um apelo por informações para resolver o primeiro homicídio do ano em Fall River.