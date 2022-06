Jovem sofre surto psicótico antes de matar tio no Brasil

Vítor Almeida, de 19 anos, poderia estar sob a influência de um surto psicótico quando matou o tio, emigrante português de 65 anos, em Canaã dos Carajás, no estado brasileiro do Pará. O jovem terá consumido drogas horas antes de cometer o crime, na madrugada de domingo, avançou ontem a imprensa local. Além de assassinar Eurípedes Monteiro Enes, ainda atacou a tia e a prima, de apenas 13 anos.A vítima, natural do Porto e a viver no Brasil há alguns anos, foi atacada em casa. A família encontrava-se a dormir quando Vítor, que vive na casa ao lado, invadiu a habitação dos tios de faca em punho. Eurípedes lutou contra o homicida, mas acabou por ser golpeado várias vezes e não resistiu aos ferimentos. Vítor ainda feriu a tia, cujos gritos acordaram a filha, também golpeada num braço, sem gravidade.Eurípedes Monteiro Enes era conhecido pela alcunha de ‘Português do Espetinho’ por vender refeições num anexo da casa.