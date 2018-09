Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante que conduziu em contramão já foi encontrado

José Cunha desapareceu quando devia ter ido a uma consulta psiquiátrica.

Por José Eduardo Cação | 08:45

José Cunha, emigrante de Rio de Moinhos, Penafiel, que foi detido na Galiza depois de conduzir em contramão ao longo de vários quilómetros, com paragens para ler passagens da Bíblia, foi esta quarta-feira encontrado após ter desaparecido quando devia ter ido a consulta psiquiátrica.



"Ainda não sabemos muito bem o que se passou. Foi encontrado pela Guardia Civil a cerca de 40 quilómetros do hospital. Já vimos fotos dele e está tudo bem" contou ao CM, Joana Cunha, sobrinha de José.



Os familiares aguardam agora que tudo se resolva com as autoridades para que o homem, de 51 anos, volte a Portugal.