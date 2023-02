"É com um aperto no coração que vejo o meu filho a partir." O lamento é de uma mãe, este domingo, na Base Naval de Lisboa, no Alfeite, quando se despedia de Henriques, um dos 168 militares destacados para uma missão da NATO. A fragata ‘Bartolomeu Dias’ partiu para os mares do Norte e Báltico, com o regresso marcado para o dia 25 de junho.









