Uma mulher de 50 anos, empregada de limpeza numa vivenda em Viseu, é suspeita de ter furtado a carteira à patroa e, juntamente com o filho, ter efetuado compras no valor de 7500 euros com um cartão de crédito. A suspeita contou com a ajuda do filho, de 20 anos, para usar o cartão furtado à idosa.









A vítima, de 77 anos, fez queixa contra desconhecidos por lhe terem furtado a carteira com dinheiro, documentos e cartões bancários. Com um dos cartões, cujo código se encontrava na carteira, os suspeitos efetuaram compras diversas no valor de 7500 euros e levantamentos de dinheiro em caixas multibanco. A mulher foi constituída arguida.